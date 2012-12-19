Виставка-ярмарок товарів легкої промисловості у Київському Палаці спорту

21-24 грудня відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «НОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК» у Київському Палаці спорту.

Яскрава і цікава подія напередодні Новорічних свят – це нагода порадувати своїх близьких та рідних приємними подарунками.

Щоб кожний бажаючий зміг у зручний для себе час відвідати “НОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК” разом із всією родиною, виставка працюватиме як в будні, так і у вихідні дні: з п’ятниці до понеділка включно.

Виставки-ярмарки у Києві вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів «розкручених» і невиправдано дорогих «брендів» – все набагато демократичніше.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

Шуби і дублянки різноманітних барв, фасонів, розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини. Ціни дуже демократичні.

Шикарний асортимент виробів зі шкіри різних відтінків і кольорів, розмірів і довжини - це найкращі в Україні і не тільки рукавички вінницьких шкіргалантерейних фабрик «Імідж-Галант» і «Шкіргалант».

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - до душі. Завітайте на ярмарок і упевнитесь у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефоном (044) 237-17-82

http://expo-modul.com/archives/600