Рибак примусить кожного народного депутата голосувати персонально

Про це В.Рибак заявив, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За його словами, така позиція не всім може сподобатися, але усі парламентарії повинні дотримуватися законодавства. Депутат, зазначив голова ВР, має вносити законодавчі пропозиції, працювати у комітетах, виконуючи свою виборчу програму, і «голосувати за себе».

Голова Верховної Ради наголосив, що у разі незгоди депутата з тим чи іншим рішенням він має висловлювати свою позицію шляхом голосування «проти», але не заважати парламенту працювати у нормальному режимі.

Верховна Рада, заявив В.Рибак, є майданчиком для дискусій, а не для бійок.