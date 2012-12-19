Рибак примусить кожного народного депутата голосувати персонально
14:06, 19 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наполягатиме на персональному голосуванні кожного народного депутата.
Володимир Рибак прогнозує, що його позиція не всім сподобається
Про це В.Рибак заявив, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
За його словами, така позиція не всім може сподобатися, але усі парламентарії повинні дотримуватися законодавства. Депутат, зазначив голова ВР, має вносити законодавчі пропозиції, працювати у комітетах, виконуючи свою виборчу програму, і «голосувати за себе».
Голова Верховної Ради наголосив, що у разі незгоди депутата з тим чи іншим рішенням він має висловлювати свою позицію шляхом голосування «проти», але не заважати парламенту працювати у нормальному режимі.
Верховна Рада, заявив В.Рибак, є майданчиком для дискусій, а не для бійок.
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