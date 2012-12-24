Яценюк: Батьківщина, УДАР і Свобода висунуть єдиного претендента на мера Києва

Партії «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» на виборах висунуть єдиного претендента на пост мера Києва.

Про це в інтерв'ю газеті "КоммерсантЪ - Украина" (№ 212 від 24 грудня) повідомив лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

На запитання про створення Ради Об'єднаної опозиції та її ролі, А.Яценюк відповів, що вона виконуватиме три функції: вироблення і узгодження єдиної політичної позиції, внесення законопроектів і спільна участь у виборах.

«Я говорю сьогодні в першу чергу про місцеві вибори, починаючи з виборів у Києві» - сказав він.

На уточнююче запитання, чи буде на виборах мера Києва від «Батьківщини», «УДАРу» і ВО «Свобода» єдиний кандидат, А.Яценюк сказав, що все «абсолютно правильно».

«Адже ця формула показала успіх», - додав він.