Янукович звільнив голову Податкової служби Клименка
09:53, 24 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив голову Податкової служби Олександра Клименка.
Клименка звільнили з податкової
Президент України Віктор Янукович відправив у відставку голову Державної податкової служби України Олександра Клименка, який обіймав цю посаду з листопада 2011 року.
Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на сайті голови держави.
До призначення головою ДПСУ О.Клименко обіймав посаду першого заступника голови Держподатслужби України. До призначення в Київ О.Клименко очолював Державну податкову адміністрацію в Донецькій області.
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