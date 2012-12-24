Янукович звільнив голову Податкової служби Клименка

09:53, 24 грудня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив голову Податкової служби Олександра Клименка.

Клименка звільнили з податкової

Президент України Віктор Янукович відправив у відставку голову Державної податкової служби України Олександра Клименка, який обіймав цю посаду з листопада 2011 року.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на сайті голови держави.

До призначення головою ДПСУ О.Клименко обіймав посаду першого заступника голови Держподатслужби України. До призначення в Київ О.Клименко очолював Державну податкову адміністрацію в Донецькій області.

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