Янукович звільнив голову Податкової служби Клименка

Президент України Віктор Янукович відправив у відставку голову Державної податкової служби України Олександра Клименка, який обіймав цю посаду з листопада 2011 року.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на сайті голови держави.

До призначення головою ДПСУ О.Клименко обіймав посаду першого заступника голови Держподатслужби України. До призначення в Київ О.Клименко очолював Державну податкову адміністрацію в Донецькій області.