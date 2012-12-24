Політолог: Цей Кабмін - до першої вимоги МВФ про повернення 9 млрд доларів

Новий склад уряду, затверджений сьогодні Президентом України Віктором Януковичем, є тимчасовим і нездатним забезпечити проведення реформ.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Віктор Небоженко.

"Кабмін цей - тимчасовий. Це Кабмін не консерваторів, не реформаторів. Це Кабмін до першої вимоги Міжнародного валютного фонду про повернення 9 млрд доларів. Такий склад уряду з тим завданням, яке висуває Президент, не впорається", - сказав В.Небоженко.

На його думку, призначення в уряд свідчать про те, що всередині створюється "фінансовий Кабмін, який очолять Клименко і Арбузов".

"Це входитиме у сильний конфлікт із старокиївською елітою, з прем'єр-міністром Азаровим, який розраховував, що Президент дасть йому можливість сформувати Кабмін самому, а в результаті до складу уряду ніхто з його близьких друзів не потрапив. Прем'єр ще більше втратив владу, ніж мав раніше. І спосіб його правління призведе до конфлікту з Арбузовим буквально через кілька місяців", - вважає він.

Політолог також вважає "незрозумілим" призначення Леоніда Кожари на посаду міністра закордонних справ. "Це великий удар по дипломатичній службі України. Що б не говорили про Грищенка, це дуже сильний професіонал. Можливо, не завжди від нього залежало те, як поводиться наша українська дипломатична служба. А Кожарі знадобиться, принаймні, рік, щоб отримати довіру як Брюсселя і Вашингтона, так і Кремля. І в цій ситуації Янукович, я думаю, демонструє небажання участі у міжнародній політиці. Це дуже погана тенденція", - підкреслив В.Небоженко.

"Дуже сильно (у новому уряді) представлено фінансово-промислову групу Ахметова, яка одержала посади, починаючи від Міністерства соціальної політики (Королевська) до залізниць і Вілкула на посаді віце-прем'єра. Це, скоріше, Кабмін Ахметова, а вже не Азарова, не Фірташа. «РосУкрЕнерго» практично не представлене у цьому Кабміні, і той факт, що у Бойка відібрали таку "солодку посаду" з таким величезним корупційним потенціалом у Міністерстві палива і енергетики, а дали йому малозначущу посаду віце-прем'єра, у якого практично немає повноважень, - це, звичайно, дуже сильний удар", - вважає В.Небоженко.