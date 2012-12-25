Аналітик: метою нових призначень в уряді є розв’язання двох головних питань

Так прокоментував останні призначення в Кабінеті міністрів України керівник аналітичного підрозділу «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен.

За його словами, ще однією метою кадрових призначень в уряді є розв’язання двох головних питань 2013 р. - відновлення зростання реального ВВП з майже нуля до 3-4% і рефінансування зовнішніх боргів.

"Останнє питання є досить проблематичним без рефінансування цих боргів", - зазначив О.Вальчишен.

За його словами, ключовим питанням 2013 року залишається питання "з ким співробітничатиме уряд – з МВФ чи з Кремлем, які обидва здатні вирішити цю проблему, але з боку Києва мають бути зроблені певні поступки".

Як зазначив експерт, у разі співпраці з МВФ поступки матимуть економічний характер і є позитивними для країни та її громадян в середньо- і довгостроковій перспективі. "У разі співпраці з Кремлем поступки матимуть економічний і політичний характер, тобто означають часткову втрату суверенітету (контроль за фіскальною і монетарною політикою), що є негативом для перспектив країни та її громадян", - додав О.Вальчишен.