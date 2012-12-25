ЗМІ: Президента радіо Свобода звільнили через «жахливі помилки»

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт журналу World Affairs.

Про рішення BBG написала кореспондент видання Джуді Бакраш у своїй колонці з посиланням на "два поінформовані джерела". За її словами, сам С.Корн заявив їй, що відправляється у відпустку, проте, за інформацією джерел, він повинен звільнити посаду в лютому. Як зазначає журналістка, С.Корн неодноразово піддавався критиці за неефективне управління і "розвал" російської служби мовлення радіо "Свобода".

"Стів Корн став величезним розчарування на посаді керівника радіо "Свобода". Він робив «жахливі помилки й показав себе неефективним менеджером, особливо в управлінні людьми, він відповідальний за "розвал" московського офісу (радіостанції)", - заявив, зокрема, один із членів BBG Віктор Еш.

Радіо "Свобода" з 10 листопада почала транслювати ефір через інтернет, припинивши мовлення на середніх хвилях у Москві - єдиному місті в Росії, де вона мала ліцензію на мовлення.

Російська служба радіо "Свобода" - одна з 23 служб (редакцій) радіостанції, яка здійснює мовлення 28 мовами в 21 країні Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії, Близького та Середнього Сходу. Кореспондентська мережа російської служби включає 23 корпункти (бюро) й декілька десятків позаштатних кореспондентів у всіх регіонах Росії та багатьох країнах світу.