Рибаку цікаво, чому Європа до Грузії питань не має, хоча там садять «всіх підряд»
Голова ВР Володимир Рибак заявляє, що не готовий голосувати за декриміналізацію статті 365 Кримінального кодексу, за якою засуджені Юлія Тимошенко і Юрій Луценко.
Про це В.Рибак заявив в інтерв'ю виданню «Коммерсантъ-Украина» (№213 (1703) від 25 грудня 2012 р.).
«Я не знаю, як пройде голосування, якщо питання про декриміналізацію буде внесено до порядку денного. Особисто я не готовий проголосувати «за», - сказав В.Рибак.
Він повідомив, що попросив підготувати довідку про голосування, які раніше відбулися в парламенті з цього питання. «В багатьох випадках сама опозиція не давала й 50% голосів», - повідомив В.Рибак.
Він зазначив, що зустрічався з представниками Європарламенту, зокрема, з Олександром Кваснєвським, які цікавилися перспективами відповідного законопроекту. «В мене на столі також лежить звіт американської компанії, яка вивчала кримінальну справу Юлії Тимошенко (юридичної компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP), і я його уважно вивчаю», - додав В.Рибак.
Він також зазначив, що в Європі дуже багато говорять на цю тему. За словами В.Рибака, він назвав представникам Європарламенту цілу низку прізвищ європейських прем'єр-міністрів, яких посадили до в'язниці останнім часом. "Ви говорите, що в нас вибіркове правосуддя, - говорю я їм. - Тоді чому у вас щодо Грузії питань немає, хоча там садять до в'язниці всіх підряд і щодня?" Вони, до речі, сказали, що й до Грузії скоро відправлять свою делегацію», - повідомив спікер.