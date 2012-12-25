Рибаку цікаво, чому Європа до Грузії питань не має, хоча там садять «всіх підряд»

Про це В.Рибак заявив в інтерв'ю виданню «Коммерсантъ-Украина» (№213 (1703) від 25 грудня 2012 р.).

«Я не знаю, як пройде голосування, якщо питання про декриміналізацію буде внесено до порядку денного. Особисто я не готовий проголосувати «за», - сказав В.Рибак.

Він повідомив, що попросив підготувати довідку про голосування, які раніше відбулися в парламенті з цього питання. «В багатьох випадках сама опозиція не давала й 50% голосів», - повідомив В.Рибак.

Він зазначив, що зустрічався з представниками Європарламенту, зокрема, з Олександром Кваснєвським, які цікавилися перспективами відповідного законопроекту. «В мене на столі також лежить звіт американської компанії, яка вивчала кримінальну справу Юлії Тимошенко (юридичної компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP), і я його уважно вивчаю», - додав В.Рибак.

Він також зазначив, що в Європі дуже багато говорять на цю тему. За словами В.Рибака, він назвав представникам Європарламенту цілу низку прізвищ європейських прем'єр-міністрів, яких посадили до в'язниці останнім часом. "Ви говорите, що в нас вибіркове правосуддя, - говорю я їм. - Тоді чому у вас щодо Грузії питань немає, хоча там садять до в'язниці всіх підряд і щодня?" Вони, до речі, сказали, що й до Грузії скоро відправлять свою делегацію», - повідомив спікер.