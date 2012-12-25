Янукович привітав католиків з Різдвом

Президент України Віктор Янукович привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Президент України Віктор Янукович привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим. Текст привітання обнародуваний на офіційному сайті глави держави. «Сердечно вітаю вас із величним святом - Різдвом Христовим. Понад два тисячоліття світове християнство прославляє Чудо народження сина Божого - Спасителя, утверджуючи у своїх душах віру, добро та милосердя», - зауважив В.Янукович. Він побажав католикам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку, процвітання і веселих Різдвяних свят.

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