ВР достроково припинила повноваження трьох депутатів
ВР достроково припинила повноваження депутатів Кожари, Лавриновича і Табачника.
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Леоніда Кожари.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 230 народних депутатів з 401, зареєстрованого в сесійній залі.
Повноваження Л.Кожари були припинені на підставі написаної ним заяви у зв’язку з призначенням його міністром закордонних справ України.
Парламент також достроково припинив повноваження народного депутата України від Партії регіонів Олександра Лавриновича.
За ухвалення відповідного рішення проголосували 234 народних депутати з 399, зареєстрованих в сесійній залі.
Повноваження О.Лавриновича були припинені у зв’язку з поданою ним заявою, оскільки він був призначений міністром юстиції України.
Достроково припинені повноваження народного депутата від Партії регіонів Дмитра Табачника.
За ухвалення відповідного рішення проголосували 226 народних депутатів з 296, зареєстрованих в сесійній залі.
Повноваження Д.Табачника були припинені на підставі поданої ним заяви у зв’язку з призначенням його міністром освіти та науки.