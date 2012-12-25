ВР достроково припинила повноваження трьох депутатів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Леоніда Кожари.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 230 народних депутатів з 401, зареєстрованого в сесійній залі.

Повноваження Л.Кожари були припинені на підставі написаної ним заяви у зв’язку з призначенням його міністром закордонних справ України.

Парламент також достроково припинив повноваження народного депутата України від Партії регіонів Олександра Лавриновича.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 234 народних депутати з 399, зареєстрованих в сесійній залі.

Повноваження О.Лавриновича були припинені у зв’язку з поданою ним заявою, оскільки він був призначений міністром юстиції України.

Достроково припинені повноваження народного депутата від Партії регіонів Дмитра Табачника.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 226 народних депутатів з 296, зареєстрованих в сесійній залі.

Повноваження Д.Табачника були припинені на підставі поданої ним заяви у зв’язку з призначенням його міністром освіти та науки.