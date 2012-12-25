Депутати вже попрощались до 10 січня

Як передає кореспондент УНІАН, спікер нагадав, що наступне засідання ВР відбудеться 10 січня 2013 року.

Він зазначив, що оскільки склад парламентських комітетів та їх керівництво затверджено, то 10 січня відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту з тим, щоб напрацювати порядок денний роботи ВР на 10-11 січня 2013 року.

Голова ВР також привітав усіх з Новим роком та Різдвом Христовим.