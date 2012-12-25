Янукович очікує, що цьогорічний ВВП зросте на 1%

12:17, 25 грудня 2012
Політика
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Зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири.

Віктор Янукович

Про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів 25 грудня.

«За попередніми оцінками уряду, за рік очікується зростання ВВП на рівні до 1%», - сказав В.Янукович.

Також Президент зазначив, що в результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит цього року очікується у розмірі 2,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

При цьому номінальний ВВП України в липні-вересні становив 392,08 млрд грн (у третьому кварталі 2011 року - 387,97 млрд грн).

Номінальний ВВП України в I кварталі ц.р. становив 296,97 млрд грн, у II кварталі - 351,78 млрд грн.

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі цього року - 2%.

25 жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні обнародувало свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, у 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни цього року з 4,8% до 3%.

Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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