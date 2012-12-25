Рибак проголосував би за зняття недоторканності з усіх, крім опозиції

Про це він сказав у інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Це питання, яке потрібно виносити на обговорення. Я ось, наприклад, проголосував би "за" позбавлення недоторканності, без питань», - сказав спікер.

Водночас В.Рибак вважає, що опозиції потрібно залишити депутатську недоторканність.

«Частково її залишити все ж таки потрібно, наприклад, опозиції, щоб її не можна було притягнути за критику влади», - сказав він.

В.Рибак відзначив, що це питання порушується перед кожними виборами.

«Вони перед виборами взагалі багато популістських питань зачіпають. Потім, коли проходять в Раду, якось відразу забувають. Ось і зараз вимагають збільшення забезпечення. "Мені, мовляв, потрібно для роботи, щоб все було», - сказав він.