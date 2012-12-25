Експерт каже, що Королевську відправили відпрацьовувати в «чистилище»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова ради громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" Ігор Когут.

«Витративши величезні ресурси і підтримку на виборах, не отримавши належного, потрібного результату, сьогодні треба відпрацьовувати», - сказав він.

При цьому І.Когут відзначив, що соціальна сфера – це не сфера безгрошів’я, де не можна «половити рибку». «Але це просто нижче будь-якої гідності – відбирати ресурси у пенсіонерів, чорнобильців і ветеранів», - сказав він.

Крім того, на думку І.Когута, в уряді Президента України Віктора Януковича позиція міністра соціальної політики – це таке «чистилище», через яке проходять усі «не свої, хто приходить зі сторони».

«Така доля була у Тігіпка, така ж, очевидно, доля буде і в Королевської», - сказав він.