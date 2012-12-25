Експерт: Приватизація і фіскальний тиск стануть пріоритетами влади на 2 роки

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На його думку, створення Міністерства доходів і зборів означає, що основним пріоритетом економічної політики України у найближчий період буде «фіскальний компонент».

«Буде подальший фіскальний тиск на усе що можна, на все, що ворушиться, податок на будь-що, що тільки можна, для того, щоб акумулювати гроші державного бюджету», - сказав він.

Крім того, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут відзначив, що замість об’єднання відбулося розмежування Міністерства фінансів та Міністерства доходів і зборів. «Я розумію, що це намагання позбавити прем’єр-міністра Азарова його звичної функції ручного управління», - сказав він.

І.Когут також висловив думку, що М.Азаров надалі все більше відсуватиметься від реального контролю і впливу на урядові рішення, зокрема, щодо фінансів та бюджетного процесу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

Державну податкову службу очолював з початку 2012 року Олександр Клименко, якого 24 грудня було відправлено у відставку і того самого дня призначено міністром доходів і зборів України.

Митною службою керував Ігор Калєтнік, якого на парламентських виборах було обрано народним депутатом за списком Комуністичної партії.