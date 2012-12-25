На Кіровоградщині розбився вертоліт Внутрішніх військ: є жертви

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, аварія сталася близько 16.00.

«За невідомих обставин вертоліт Мі-8 після набору висоти почав раптово знижуватися, що призвело до зіткнення з землею», - зазначили в МВС.

Під час аварії трагічно загинули троє членів екіпажу вертольоту та двоє спеціалістів з наземного обслуговування авіаційної техніки.

За даними МВС, на місці працює слідчо-оперативна група.

З метою вивчення обставин події в МВС створено спеціальну комісію на чолі з заступником міністра МВС Віктором Ратушняком.

«Колегія МВС України та командування внутрішніх військ висловлюють співчуття з приводу трагедії, внаслідок якої загинули військовослужбовці», - наголосили в МВС.