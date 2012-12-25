Кожара каже, що Україна планує ефективно покерувати ОБСЄ

Про це йшлося в його телефонній розмові з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Дзанньєром, який привітав Леоніда Кожару з призначенням на посаду керівника зовнішньополітичного відомства України, повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС.

Під час розмови Генеральний секретар ОБСЄ підкреслив готовність Секретаріату та виконавчих структур Організації надавати всебічне сприяння майбутньому Діючому голові ОБСЄ, функції якого протягом 2013 року виконуватиме міністр закордонних справ України.

Зі свого боку Л.Кожара підтвердив заявлені українською стороною пріоритети майбутнього головування України в ОБСЄ та націленість на конструктивну роботу з метою сприяння ефективному виконанню Організацією покладених на неї завдань.

Під час розмови відбувся короткий обмін думками щодо актуальних питань порядку денного ОБСЄ, а також щодо шляхів налагодження ефективної взаємодії з реалізації пріоритетних напрямків діяльності Організації в період головування України.