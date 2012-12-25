«Свобода» звинувачує «регіоналів» і комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві, розповсюдженій прес-службою обласної організації ВО «Свобода».

«Ця подія (зрив сесії – УНІАН) стала продовженням антисоціальної безвідповідальної політики представників антиукраїнської Партії регіонів та її сателітів – комуністів. Саме вони відповідальні за протизаконне, антиконституційне блокування питання поповнення депутатського складу Тернопільською обласною виборчою комісією, яка повністю підконтрольна провладним силам і очолювана представником комуністів Сергієм Іщенком. Злочинна бездіяльність відбувається з ігноруванням чисельних рішень окружного адміністративного суду, якими прямо зобов'язано виборчу комісію оголосити набуття повноважень депутатами Тернопільської обласної ради», – йдеться в повідомленні.

Як вихід «свободівці» пропонують розпустити обласну виборчу комісію або замінити її членів.

Водночас в повідомленні сказано, що згідно з письмовою реєстрацією, сьогодні в сесійній залі було зареєстровано 52 депутати, «зокрема фракція ВО «Свобода» в повному складі».

При цьому, як передає кореспондент УНІАН, під час реєстрації картками електронною системою «Віче» було зареєстровано лише 9 представників ВО «Свобода» із 34, відсутність 25 «свободівців» і спричинила те, що сесія не відбулася.

Керівник фракції ВО «Свобода» Марія Чашка значну відсутність своїх однопартійців пояснила їхнім самопочуттям та поганими погодними умовами.

«Можливо, хтось захворів, можливо, через замети не приїхали. Але якби були введені 16 нових депутатів, такої ситуації не було б», – сказала вона під час сесії.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській обласній раді досі не введено 16 нових депутатів, які б мали приступити до роботи замість тих, котрі після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Переважно це депутати від ВО «Свобода».

Питання про введення нових депутатів щоразу фігурує першим у порядку денному всіх пленарних засідань, однак голова ТВК, який би мав надати повноваження новим депутатам, на сесії не з’являється.