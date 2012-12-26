Кириленко чекає, коли Янукович з'явиться в ефірі з «Кобзарем»

Голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко вважає, що держава має запровадити економіко-адміністративні важелі регулювання внутрішнього книжкового ринку, оскільки українське книговидання перебуває під загрозою зникнення.

Про це він заявив сьогодні на круглому столі в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

«У нас тільки 5-6 мільйонів примірників завозиться у валізах з Російської Федерації. Це офіційні дані, хоча я вважаю, що ця цифра набагато більша. Коли кажуть, що 50% по тиражу видається українською мовою, решта – російською і мовами нацменшин, я не вірю, бо якщо провести облік по торгівельних точках, то цифра покаже 70 і більше відсотків російськомовної книги. Здебільшого це книжки, які вироблені в Росії. Тому вважаю, що на часі митно-тарифне врегулювання питання захисту внутрішнього книжкового ринку», - підкреслив В.Кириленко.

На його переконання, є всі підстави в інтересах українського книговидання та книгорозповсюдження порушити питання про зміни в митно-тарифній політиці щодо цього економічного напрямку.

«Бо закривання очей на чорний імпорт б’є по інтересах нашого виробника. Звісно, це не повинно перетворитися на кампанію проти російської книжки як такої, ці нововведення не повинні торкатися наукової літератури, якоїсь унікальної літератури, яка видається тільки в іноземних країнах», - сказав В.Кириленко.

Таким чином, зазначив він, «ми завантажимо наші видавничі площі, які є десь застарілі, а десь дуже сучасні». На цих площах можуть видаватися книжки будь-якою мовою, але державні преференції повинні стосуватися тільки україномовної книги, наголосив В.Кириленко.

«Як на мене, якщо не буде визначено, що національним стратегічним пріоритетом для всієї держави і для всіх гілок влади є підтримка українського книговидання, справа з місця не зрушиться», – переконаний він.

Крім економічного аспекту, українська книжка, на думку В.Кириленка, страждає від того, що її не пропагує вище керівництво країни.

«Я не бачив, щоб Президент Янукович хоча б десь пропагував українське книгочитання, чи хоча б десь з’явився в ефірі з українською книгою: з Кобзарем, з якимось твором Франка чи Лесі Українки. Також ми ніколи не бачили Азарова, який би писав диктант на День української писемності. Навпаки, він знущається над мовою. І найвища державна влада вважає, що зневажати українську мову – це нормальний стан речей. Тобто пропагування книгочитання на найвищому рівні немає, бо влада глибоко переймається іншими проблемами, які стосуються власності, захоплення власності, отримання надприбутків», – наголосив В.Кириленко.