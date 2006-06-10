БЮТ, ”Наша Україна” і СПУ призупинили переговори про створення коаліції

Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

"Можна констатувати, що сьогодішній черговий раунд переговорів закінчився нічим", - повідомила "Українській правді" прес-секретар "Нашої України" Тетяна МОКРІДІ.

"Соціалісти категорично наполягають виключно на одній позиції – спікері Олександрі МОРОЗІ. "Наша Україна" наполягає на принципах, які закладені в коаліційній угоді – визнанні результатів виборів по черговому і послідовному розподілу посад згідно результатів виборів та виключення з переліку розподілу тих посад, які належать компетенції президента", - сказала вона.

"Переговори призупинені через категоричну позицію соціалістів", - констатувала Т.МОКРІДІ.

За її словами, від "Нашої України" в переговорах брали участь Юрій ЄХАНУРОВ, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і Роман ЗВАРИЧ, від БЮТ – Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ, від СПУ – Олександр МОРОЗ і Василь ЦУШКО.