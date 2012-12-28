Турчинов не хоче, щоб партнери тренувались на Києві ставати президентами

Про це повідомив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ТВі, пише Українська правда.

"Я переконаний, що планувати дії треба не тільки під час виборів до, скажімо, обласних, міських рад, але й під час, безумовно, виборів мера Києва і Київської ради...Я проти того, щоб ці вибори використовувати комусь із наших союзників, як такий майданчик стартовий, або якийсь майданчик для тренування, для президентських виборів. Я вибачаюсь, Київ - дуже серйозно і відповідально. Проблем Києва забагато", - заявив Турчинов.

"Треба іти на цю посаду виключно для того, щоби вирішити проблеми каналізації, щоби не падали на голову речі, які просто людей вбивають під час того, як вони просто йдуть вулицею, тобто забагато проблем соціальних і економічних в місті Києві. Тобто це не може бути тренувальний майданчик", - додав він.

При цьому Турчинов запевнив, що сам у мери столиці балотуватись не буде.

"Ні, я сам не піду. Я вже мав таку можливість. Нажаль, зайняв тільки друге місце… Треба йти тому, хто буде жити Києвом, жити задля киян. І саме таку кандидатуру ми підшуковуємо", - підсумував він.