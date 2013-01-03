Політолог: Кулиняк може стати міністром культури як «менше зло»

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко.

Він вважає, що питання вибору кандидатури на посаду міністра культури має під собою не стільки якісь проблеми чи питання лобістської боротьби, скільки вибір «прийнятного» чиновника. «Ідеального варіанта просто нема», - сказав експерт.

Проте, зазначив В.Фесенко, на користь М.Кулиняка, який обіймав цю посаду до 24 грудня, може спрацювати «логіка меншого зла», і його шанси знову стати міністром зберігаються.

«Він вже має певний досвід, є вже певні напрацювання і зрозуміло, що головні проблеми культури не стільки в особистості міністра, скільки в нестачі коштів», - сказав експерт.

На його думку, інші потенційні претенденти на цю посаду не мають потрібного авторитету. «Це також дуже важливо, щоб серед митців, яких багато в сфері культури, була повага до авторитету міністра: або до управлінського авторитету, або до авторитету його як митця», - сказав В.Фесенко і додав, що такий авторитет свого часу мав Богдан Ступка.

Стосовно посади міністра промислової політики експерт відзначив, що тут відбувається боротьба різних бізнес-політичних груп. «Я думаю, що на цю посаду намагаються просунути свою людину і група Ріната Ахметова, і група Фірташа», - відзначив В.Фесенко і додав, що не виключає сюрпризів у призначенні цього міністра.

Крім того, на його думку, фаворита на посаду наразі немає. «Якщо б він був, чиновник, який був би оптимальною фігурою, у нас би відразу з’явився міністр промислової політики», - сказав В.Фесенко.

Також експерт припустив, що нові міністри можуть бути визначені, коли Президент України Віктор Янукович повернеться до роботи після свят.