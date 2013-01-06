Під лікарнею Тимошенко співають колядки

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 60 активістів із Харківської, Дніпропетровської та Луганської областей. Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина» і транспаранти з написами «Юлі - волю!», «Луганськ за «Батьківщину».

Представники Дніпропетровської організації ВО «Батьківщина» влаштували перед прохідною лікарні різдвяний вертеп. Прихильники Ю.Тимошенко співають різдвяні колядки, народні пісні. У цей час розпочала виступ дніпропетровська фольк-група «Махно», після неї виступатимуть самодіяльні колективи Харківщини.

Поруч із парканом медичного закладу учасники акції встановили дві прикрашені новорічні ялинки. Неподалік прохідної прихильники Ю.Тимошенко прикріпили до залізного паркану скотчем запалені свічки. Усім бажаючим учасники акції роздають мандарини та яблука.

Представники Дніпропетровської організації ВО «Батьківщина» висловили намір спробувати передати Ю.Тимошенко різдвяну кутю.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської виправної колонії Харкова.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко через погіршення стану здоров’я була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці».