Кабмін відклав Каськіва і лижного інструктора на потім

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький перед початком сьогоднішнього засідання уряду.

Попередньо це питання було включено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду, однак уже зранку цього пункту у плані не було.

Відповідаючи на запитання журналістів, Е.Ставицький зазначив, що комісія прийняла рішення, але “треба спочатку особисто доповісти прем’єру, щоб вирішити усі елементи, які відбулись під час підписання угоди”.

Міністр додав, що, найімовірніше, це питання буде розглянуте на наступному засіданні Кабміну.

На тему: Янукович збирається розслідувати, що там напідписував Каськів

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилося, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди було створено міжвідомчу комісію, яку очолив на той час в.о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки що невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине” (4 січня) заявив, що випадок із сумнівним підписанням документа щодо будівництва LNG-терміналу має бути розслідуваний і мають бути зроблені конкретні висновки.