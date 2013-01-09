Регіонали звернулися до КС щодо виборів у п’яти проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“З цього питання ми направили відповідне звернення до Конституційного Суду, оскільки ЦВК говорить одне, а Верховна Рада - друге. І тому потрібне заключення компетентного органу”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, саме Конституційний Суд має вирішити, який орган буде ухвалювати рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах.

“Ми сподіваємося, що найближчим часом КС розгляне це питання і буде ухвалено рішення”, - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.