Президент забрав губернатора на Банкову

Президент України Віктор Янукович звільнив Сергія Ларіна з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Текст відповідного указу від 9 січня розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент призначив С.Ларіна заступником глави Адміністрації Президента України. Іншим своїм указом Янукович призначив Андрія Ніколаєнка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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