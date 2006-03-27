Політологи прогнозують варіанти коаліції у Верховній Раді

Політологи прогнозують варіанти створення коаліції у Верховній Раді України.

Зокрема, сьогодні на прес-конференції в УНІАН науковий керівник Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” Володимир ПОЛОХАЛО висловив думку, що “змішаний, симбіозний варіант коаліції” призведе до створення “нелегітимної або напівлегітимної більшості”, а у результаті і до створення “нелегітимного уряду”.

За його словами, таку більшість не будуть підтримувати громадяни. На думку В.ПОЛОХАЛА, натомість, така більшість матиме підтримку олігархічного бізнесу.

В.ПОЛОХАЛО вважає, що “помаранчева коаліція цілком можлива”. За його словами, не буде проблемою, якщо в коаліції “буде перевага в 2-3 голоси”. “Якщо є чіткий формат коаліції і чіткі правила гри, то перевага в три голоси - це не є хитка більшість” і є можливість проводити демократичні реформи, зауважив політолог.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає найбільш вірогідним утворення “помаранчевої” коаліції. В той же час він наголосив, що “ні блоку “Наша Україна”, ні БЮТ (в даному випадку він мабуть оговорився і йдеться про СПУ - УНІАН) не вигідно зараз підписати коаліційний договір на умовах Юлії ТИМОШЕНКО”. “Це була б капітуляція з їхньої точки зору”, - сказав він.

Водночас В.ФЕСЕНКО не виключив, що найближчим часом як відповідь “на очікування виборців” буде підписано символічний акт у вигляді меморандум про коаліцію. На думку В.ФЕСЕНКА, багато виборців голосували за БЮТ, таким чином висловлюючи протест проти створення “великої коаліції”, тобто коаліції з Партією регіонів. Він вважає, що під час розподілу посад серед учасників коаліції можуть виникнути досить серйозні проблеми. На думку політолога, найвірогідніше, в новому уряді залишаться нинішні керівники зовнішньополітичного та оборонного міністерств. В той же час він прогнозує, що БЮТ претендуватиме на енергетичний та економічний блоки в новому уряді.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ прогнозував, що Віктор ПИНЗЕНИК залишиться міністром фінансів України.

Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що можлива “нова політична війна, оскільки брязкають зброєю”. За його словами, за виборчу ніч політичні сили обмінялися “сокирами” і за цими варіантами серйозної коаліції “не видно”. Він прогнозує, що відбудуться “складні і суперечливі переговори (про утворення коаліції - УНІАН), які не дадуть результату”. На думку А.ЄРМОЛАЄВА, створення правлячої коаліції не можливо без Президента України Віктора ЮЩЕНКА “ні процедурно, ні політично”.

У свою чергу, директор міжнародного Інституту демократії Сергій ТАРАН переконаний, що у Верховній Раді України нового скликання, скоріш за все, буде створена “помаранчева коаліція”. Він зазначив, що це відбудеться насамперед тому, що для “Нашої України” було б “політичною смертю” зараз укладати угоди про коаліцію з будь-ким, крім БЮТ. “В чому небезпека такої коаліції? Те, що доля країни буде визначатися кількома людьми, які будуть мати більшість у Верховній Раді, це будуть лідери фракцій”, - сказав С.ТАРАН. Він підкреслив, що, по суті, це “буде досить закрита політика”.