Тюремники дали зрозуміти, що до Луценка нікого не пустять

Про це повідомлено на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби.

У повідомленні наголошується, що при цьому дозволів на побачення з ним під час його перебування на лікуванні у стаціонарних умовах, у тому числі і з його дружиною та захисником Іриною Луценко, надаватися не буде.

«Згідно чинного законодавства відвідування засуджених чи надання побачень з ними під час перебування останніх на лікуванні у стаціонарних умовах не передбачено. Про це було роз`яснено і самому Ю.Луценку, і його дружині та захиснику Ірині Луценко», - наголосила прес-служба Державна пенітенціарна служба.

У повідомленні також зазначається, що згідно листа від керівництва вказаної клініки, фахівці цього медзакладу готові з 21 січня в стаціонарних умовах провести рекомендовані лікарями Мінохоронздоров’я медичні маніпуляції.

Як повідомляв УНІАН, дружина засудженого екс-міністра І.Луценко заявила, що приїхала сьогодні до колонії, щоб взяти дозвіл на побачення з чоловіком у лікарні, проте нікого з уповноважених видавати подібні дозволи не виявилось на місці.

Водночас, звертаючись до ЗМІ та політиків, вона наполегливо попросила не створювати ажіотажу на території цієї лікарні. Оскільки, як пояснила І.Луценко, в Державній пенітенціарній службі її попередили, що в разі порушення правопорядку як на території лікарні так і в ній, Ю.Луценка буде знову етаповано до колонії.