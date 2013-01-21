ЗМІ: Проти Власенка планують порушити три кримінальні справи

Захиснику екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко планують інкримінувати розбій, хуліганство і невиконання рішення суду.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Найближчим часом відповідні органи планують заявити про інкримінування С.Власенку протиправних епізодів, які ляжуть в основу трьох кримінальних справ. Всі три, за наявною інформацією, датовані періодом шлюборозлучного процесу між С.Власенком і Наталією Окунською. Конкретно йдеться про розбій, хуліганство і невиконання рішення суду. Максимальний строк можливого покарання – сім років.

Ці відомості надійшли до керівництва об'єднаної опозиції незабаром після оголошення про завершення слідства у справі Євгена Щербаня. Очікується, що звинувачення Ю.Тимошенко будуть пред'явлені вже на початку тижня.

Подання на позбавлення С.Власенка депутатських повноважень, за словами джерел, також буде підготовлено цього тижня. Хто саме передасть його до парламенту, поки що невідомо.

Сам С.Власенко коментувати цю інформацію відмовився, відзначає LB.ua.