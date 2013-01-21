Власенко переконаний, що його заарештують

Народний депутат України, захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що за три тижні його буде заарештовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він завив сьогодні під час прес-конференції.

“Скоріше за все, що через три тижні мене заарештують”, - сказав С.Власенко.

Зокрема, за його словами, до Верховної Ради України буде направлено подання по трьом епізодам - розбій, угон автомобіля та невиконання рішення в цивільній справі.

“У Верховній Раді це подання буде проголосовано”, - сказав С.Власенко, додавши, що в тому, в чому його звинувачують, йому світить від 3 до 7 років.

“Це реальні речі, які відбудуться найближчим часом”, - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, С.Власенко заявляє, що проти нього вже порушено кримінальну справу начебто за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі.

С.Власенко додав, що справа проти нього була порушена Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, С.Власенко може стати фігурантом одразу трьох кримінальних справ. Захиснику Ю.Тимошенко планують інкримінувати розбій, хуліганство і невиконання рішення суду.

Зокрема, як писало LB.ua з посиланням на власні джерела, найближчим часом відповідні органи планують заявити про інкримінування С.Власенку протиправних епізодів, які ляжуть в основу трьох кримінальних справ. Всі три, за наявною інформацією, датовані періодом шлюборозлучного процесу між С.Власенком і Наталією Окунською. Конкретно йдеться про розбій, хуліганство і невиконання рішення суду. Максимальний строк можливого покарання – сім років.

Подання на позбавлення С.Власенка депутатських повноважень, за словами джерел, також буде підготовлено цього тижня. Хто саме передасть його до парламенту, поки що невідомо.