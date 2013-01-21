Власенко заявляє, що проти нього вже порушили кримінальну справу

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявляє, що проти нього вже порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції.

“Проти мене вже порушено кримінальну справу”, - сказав він.

С.Власенко додав, що кримінальна справа проти нього була порушена начебто за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі.

С.Власенко додав, що справа проти нього була порушена Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, С.Власенко може стати фігурантом одразу трьох кримінальних справ. Захиснику Ю.Тимошенко планують інкримінувати розбій, хуліганство і невиконання рішення суду.

Зокрема, як писало LB.ua з посиланням на власні джерела, найближчим часом відповідні органи планують заявити про інкримінування С.Власенку протиправних епізодів, які ляжуть в основу трьох кримінальних справ. Всі три, за наявною інформацією, датовані періодом шлюборозлучного процесу між С.Власенком і Наталією Окунською. Конкретно йдеться про розбій, хуліганство і невиконання рішення суду. Максимальний строк можливого покарання – сім років.

Подання на позбавлення С.Власенка депутатських повноважень, за словами джерел, також буде підготовлено цього тижня. Хто саме передасть його до парламенту, поки що невідомо.