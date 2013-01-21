Президент ПАРЄ надіслав офіційний запит про візит до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції перед початком першої частини сесії ПАРЄ 2013 року.

“Я надіслав офіційний запит про відвідування України, я також хотів би виступити перед парламентом України як президент ПАРЄ, як я це робив у Молдові”, - сказав він.

Ж.-К.Міньйон зазначив також, що хотів би зустрітися з міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, головуючим в ОБСЄ, для обговорення ситуації з врегулювання Придністровського конфлікту.