Тимошенко говорила з донькою через ґрати

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Знущання влади призвели до того, що моя мама не може ходити та навіть рухатися", - сказала Є.Тимошенко.

За її словами, сьогодні об одинадцятій годині ранку до екс-прем'єра у душову кімнату, де вона зараз знаходиться у лікарні, увірвалися десятеро бритоголових чоловіків з трьома відеокамерами, представилися співробітниками Генеральної прокуратури, проте ніяких підтверджуючих документів не надали, та почали зачитувати Ю.Тимошенко її права.

"Вони не поінформували захисників Ю.Тимошенко про якісь дії, однак встигли повідомити мамі, що в неї є 24 години, в іншому випадку їй буде призначений державний захисник. Вони проігнорували заяву мами, що такої норми у законодавстві нема", - додала дочка Ю.Тимошенко.

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Є.Тимошенко сьогодні так і не змогла ані потрапити до своєї мами на побачення, ані отримати документи. За її словами, керівник Качанівської колонії Ігор Колпащіков особисто її не допускав. "При цьому керівник колонії не зміг обґрунтувати свої дії жодною нормою закону", - наголосила вона.

"Я говорила з нею через грати. Чула голос, але не бачила її. Режим незаконно позбавив мою маму усіх прав. Відбувається тотальне порушення її права на захист, бо якісь невідомі бритоголові чоловіки щось оголошують моїй мамі і це відбувається без захисників, бо нас до неї не пускають", - заявила Є.Тимошенко.

Як відомо, генеральний прокурор України Віктор Пшонка 18 січня заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і Павло Лазаренко.

В той же час, ГПУ сподівається 24 січня розпочати слідчі дії з Ю.Тимошенко у справі про організацію убивства Є.Щербаня у випадку, якщо вона визначиться з вибором адвоката і погодиться давати свідчення.