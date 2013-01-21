Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовляється вийти до доньки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

Зокрема, пенітенціарна служба, як йдеться в повідомленні, спростовує поширену Є.Тимошенко інформацію про начебто примушування Ю.Тимошенко прибути на побачення зі своєю донькою.

Як зазначають в ДПтС, сьогодні Є.Тимошенко прибула до ЦКЛ «Укрзалізниці» для зустрічі з матір’ю, і будь-яких перешкод щодо проведення цієї зустрічі з боку співробітників Качанівської виправної колонії (№54) не чиниться і не чинилося.

Однак, стверджують в пенітенціарній службі, засуджена Ю.Тимошенко заявила, що вона відмовляється прослідувати до кімнати, де завжди проходять її зустрічі з адвокатами і проходило короткострокове побачення з народними депутатками, для зустрічі з донькою. «Тобто захисник засудженої Ю.Тимошенко наразі вимушена чекати, поки до неї вийде її підзахисна», - підкреслюється в повідомленні.

Зі свого боку співробітники пенітенціарної відомства не мають повноважень чи будь-яких юридичних підстав вмовляти чи змушувати засуджену до проведення побачень зі своїми захисниками, додали в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, раніше у «Батьківщині» заявили, що доньку та захисника Ю.Тимошенко Євгенію без пояснення причин не пускають до матері в харківську лікарню «Укрзалізниці».

Разом з тим, за інформацією Є.Тимошенко, зараз в лікарні терміново облаштовують нову кімнату для побачень, куди намагаються силою перетягнути Ю.Тимошенко.