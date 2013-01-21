У ГПУ захисників Тимошенко звинуватили в самопіарі

У Генеральній прокуратурі називають самопіаром відмову захисників екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка і Андрія Кожем’якіна одержати копію повідомлення про підозру Ю.Тимошенко в організації в 1996 році вбивства депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись.

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За його словами, минулої п'ятниці, 18 січня, слідчі намагалися вручити С.Власенку і А.Кожем’якіну копію повідомлення про підозру, але вони просто не взяли її.

«Для мене очевидно, що це черговий крок на політизування процесу, для мене очевидно, що це свідоме небажання захищати Тимошенко», - сказав він.

Він також сказав, що новий КПК не передбачає вручення підозри (процесуальний документ) особі у присутності захисту.

Як повідомлялося, 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка заявив про завершення розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. За його словами, слідство встановило, що злочин замовили екс-прем'єри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко. Ю.Тимошенко загрожує довічне ув’язнення, якщо буде доведена її причетність.

За словами В.Пшонки, слідча група вручила екс-прем'єру офіційну підозру про причетність до організації вбивства Є.Щербаня.