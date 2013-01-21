У Пшонки радять Власенку заглянути в Єдиний реєстр досудових розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись, відповідаючи на питання журналістів.

«С.Власенко повинен знати, що з 21 листопада минулого року кримінальна справа не порушується, і адвокатові С.Власенку треба знати про це. Якщо скоюються якісь злочини, вони вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - сказав А.Курись.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, С.Власенко заявив, що стосовно нього вже порушено кримінальні справи.

За його словами, йдеться про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про виплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

Водночас С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу і про сплату 10% виконавчого збору.

Другий епізод, за словами С.Власенка, стосується нібито викрадення ним автомобіля “Субару”. С.Власенко заявив, що 8 січня цього року йому зателефонували троє співробітників Печерського райвідділу столичної міліції і повідомили, що планують порушити стосовно нього кримінальну справу за фактом викрадання автомобіля. Водночас С.Власенко продемонстрував журналістам технічний паспорт на цей автомобіль, відповідно до якого він є його власником.

Третій епізод, додав він, стосується так званого ”розбою”. Він пояснив, що два роки тому до нього в квартиру приходила його колишня дружина разом із співробітником соціальної служби. С.Власенко стверджує, що його колишня дружина Наталія Окунська “голосно грюкала у двері” і вимагала її впустити. За його словами, після того, як він відкрив двері, вона почала знімати його на телефон. С.Власенко зазначив, що вимушений був відібрати телефон, стерти з нього це відео, а сам телефон повернув Н.Окунській.

При цьому, за його словами, це і називається “розбоєм”.

“Два роки тому ніхто не вважав це розбоєм, а два тижні тому раптово дали наказ витребувати цю справу, і дав наказ Кузьмін особисто”, - сказав С.Власенко.