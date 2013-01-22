КВУ: в округах, де будуть перевибори, вже скупляють голоси

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Вже сьогодні є певна інформація, що деякі кандидати починають «будувати піраміди» зі скуповування голосів, і це може зіграти свою роль», - сказав він.

О.Черненко зауважив, що опозиційні партії висуватимуть на перевибори у цих п’яти округах кандидатів, які балотувалися на чергових виборах 28 жовтня і «фактично виграли» тоді.

«Дійсно, цих кандидатів можна вважати фаворитами», - сказав О.Черненко і додав, що водночас для них існують також певні ризики, адже ці вибори будуть вже не такими масштабними, відповідно і явка виборців на дільниці буде нижчою.

Крім того, голова КВУ висловив переконання, що проведення перевиборів у п’яти округах одночасно із виборами мера Києва не є доброю ідеєю, оскільки це лише заплутає виборців.

«Якщо хтось говорить, що це здешевить бюджет, - навпаки лише заплутає. Якщо будуть вибори в київському 223-му окрузі одночасно з виборами мера Києва і Київської міської ради, а там різні закони, різні принципи формування виборчих комісій, то найкраще було б ці вибори розвести (в часі)», - сказав О.Черненко.

Він зазначив, що проведення виборів мера столиці, Київради та народного депутата у 223-му окрузі в різний час дозволить громадськості, спостерігачам та ЗМІ пильніше стежити за їх перебігом.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.