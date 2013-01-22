КВУ: в округах, де будуть перевибори, вже скупляють голоси

15:38, 22 січня 2013
Політика
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У п’яти мажоритарних округах, де мають бути призначені перевибори народних депутатів, деякі кандидати вже почали «будувати піраміди» зі скуповування голосів виборців

Олександр Черненко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.
«Вже сьогодні є певна інформація, що деякі кандидати починають «будувати піраміди» зі скуповування голосів, і це може зіграти свою роль», - сказав він.

О.Черненко зауважив, що опозиційні партії висуватимуть на перевибори у цих п’яти округах кандидатів, які балотувалися на чергових виборах 28 жовтня і «фактично виграли» тоді.

«Дійсно, цих кандидатів можна вважати фаворитами», - сказав О.Черненко і додав, що водночас для них існують також певні ризики, адже ці вибори будуть вже не такими масштабними, відповідно і явка виборців на дільниці буде нижчою.

Крім того, голова КВУ висловив переконання, що проведення перевиборів у п’яти округах одночасно із виборами мера Києва не є доброю ідеєю, оскільки це лише заплутає виборців.

«Якщо хтось говорить, що це здешевить бюджет, - навпаки лише заплутає. Якщо будуть вибори в київському 223-му окрузі одночасно з виборами мера Києва і Київської міської ради, а там різні закони, різні принципи формування виборчих комісій, то найкраще було б ці вибори розвести (в часі)», - сказав О.Черненко.

Він зазначив, що проведення виборів мера столиці, Київради та народного депутата у 223-му окрузі в різний час дозволить громадськості, спостерігачам та ЗМІ пильніше стежити за їх перебігом.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

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