Єврокомісія врахує висновки Freedom House, готуючи доповідь про Україну

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле.

“Ми знаємо про факт оприлюднення Freedom House нової доповіді про стан свободи в світі. Загальна оцінка Комісії та Верховного представника ЄС ситуації в Україні в 2011 році була надана 15 травня 2012 року в доповіді про прогрес. Оцінка розвитку ситуації в 2012 році буде зафіксована у наступній доповіді про прогрес, яка, очікується, буде оприлюднена на початку весни”, - зауважили в офісі.

У повідомленні йдеться, що впродовж 2012 року Верховний представник з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Ш.Фюле зробили кілька заяв щодо розвитку ситуації в Україні з питань вибіркового правосуддя та проведення парламентських виборів 28 жовтня 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, Freedom House констатує подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.

За даними організації, в цілому за період з 2008 по 2012 роки Україна втратила 16 пунктів в загальній оцінці, посівши шосте місце за швидкістю зменшення рівня свободи після Малі, Мадагаскару, Гамбії, Гвінеї-Біссау та Бахрейну.