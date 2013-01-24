Соболєв: власність Щербаня перейшла до оточення Януковича

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини” з посиланням на народного депутата, заступника голови української парламентської делегації в ПАРЄ Сергія Соболєва.

За словами С.Соболєва, під час зустрічі обговорювалась тема політичних репресій в Україні, «які прямо загрожують життю лідерів опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка».

«Ми розповіли про те, що сьогодні в України боротьба йде вже не за ключові права - на свободу слова, на мітинги, на неупереджений і чесний суд, - а, фактично, йде боротьба за право людини на життя», - підкреслив С.Соболєв.

Він також повідомив, що представники української опозиції розповіли Генеральному секретарю Ради Європи про намагання Генпрокуратури України позбавити депутатського імунітету народних депутатів від опозиції Сергія Власенка, Григорія Немирю, Михайла Головка, Ярослава Дубневича; факти кримінального переслідування парламентаріїв; застосування грубої фізичної сили щодо жінок-депутатів.

Також українські опозиціонери поінформували Генсека Ради Європи про деталі нових обвинувачень проти Ю.Тимошенко.

«Ми розповіли про те, що у справі фігурують факти 16-річної давності, про те, що після смерті Щербаня відбувся масовий перехід власності до оточення Януковича; про те, що кілери, які вбили Щербаня, самі ж були вбиті у в’язниці на території Донецької області, де в той час прокурором працював діючий генпрокурор Пшонка, а губернатором – Янукович», - повідомив С.Соболєв.

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Крім того, після заслуховування інформації про перешкоджання з боку спікера українського парламенту підготовки документів членам української делегації від опозиції Сергію Власенку та Олені Кондратюк, Генсек Ради Європи пообіцяв підготувати запит з цього питання.

С.Соболєв нагадав, що через затягування головою Верховної Ради Володимиром Рибаком підписання відповідних розпоряджень щодо складу делегації, С.Власенко та О.Кондратюк так і не змогли взяти участь у сесії ПАРЄ.

С.Соболєв додав, що Т.Ягланд підготує запит до комітету Ради Європи з питань запобігання тортурам у зв’язку з ситуацією в Україні та виступить з окремою доповіддю з цього питання на сесії ПАРЄ.