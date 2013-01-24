Герега пропонує і вибори в Київраду проводити за мажоритарною системою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

“У Києві неодноразово поставало питання визначення найбільш оптимальної виборчої системи. Вибори до Київради проходили як за мажоритарною, так і за пропорційною системою. Враховуючи цей досвід, можна сказати, що мажоритарна система виявила себе більш ефективною. Персональна відповідальність депутатів перед виборцями спонукає їх до більш плідної та зваженої роботи”, - підкреслила секретар Київради.

Водночас Г.Герега зауважила, що із введенням пропорційної системи у роботі Київради з’явилося більше політики.

Також секретар Київради вважає дискримінаційною для міста норму, якою склад Київської міської виборчої комісії, яка забезпечує вибори міського голови та депутатів Київради, призначається Центральною виборчою комісією.

«З погляду врахування прав місцевої громади доцільнішим було б формувати склад Київської міської виборчої комісії на паритетних основах, за участю Київської міської ради та ЦВК», - додала Г.Герега.