Янукович у Давосі: Європейський вектор України є незмінним та пріоритетним
12:10, 24 січня 2013Політика
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Європейський вектор України є незмінним та пріоритетним.
Янукович каже, що Україна іде в Європу
Про це Президент України Віктор Янукович заявив у Давосі, на неформальному засіданні світових економічних лідерів «Закладення підвалин для відродження Європи», яке відбувається в рамках Всесвітнього економічного форуму.
Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму виступі на засіданні глава держави торкнувся питань геополітики, відносин між Україною, Росією та Європою в газовій сфері, а також подальшої співпраці України з Європейським Союзом.
В.Янукович наголосив, що європейський вектор України є незмінним та пріоритетним.
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