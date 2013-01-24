Янукович у Давосі: Європейський вектор України є незмінним та пріоритетним

Про це Президент України Віктор Янукович заявив у Давосі, на неформальному засіданні світових економічних лідерів «Закладення підвалин для відродження Європи», яке відбувається в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму виступі на засіданні глава держави торкнувся питань геополітики, відносин між Україною, Росією та Європою в газовій сфері, а також подальшої співпраці України з Європейським Союзом.

В.Янукович наголосив, що європейський вектор України є незмінним та пріоритетним.