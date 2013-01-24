У Києві за добу висипали на дороги 2,3 тисячі тонн посипальних матеріалів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З вулиць міста за добу вивезено 518 тонн снігу. Усього ж з початку зимового періоду зі столиці вивезено 158 тисяч тонн снігу, повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

За інформацією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, 23 січня загалом у прибиранні територій столиці від снігу та ожеледиці було задіяно 507 одиниць техніки та 6 тисяч 805 працівників комунальних служб міста.

Інспектори благоустрою ведуть посилений контроль за своєчасним очищенням від ожеледиці міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, пішохідних доріжок та територій навколо зупинок громадського транспорту.

За неналежне прибирання балансових територій, інспектори благоустрою за звітний день, 23 січня, вручили 232 приписи та склали 87 протоколів про адміністративні правопорушення. Усього з початку снігопадів, за неналежне прибирання від снігу та накриження балансових територій порушникам вручено 8 тисяч 678 приписів та складено 1 тис. 896 адмінпротоколів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, у КМДА повідомили, що у Києві роботу голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської) визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень.

Розглядається питання щодо їхнього звільнення. Крім того, за недбале ставлення до професійних обов’язків прийнято рішення про звільнення чотирьох директорів житлових організацій міста у Святошинському, Голосіївському, Деснянському та Солом’янському районах.

За інформацією КМДА, до Call-центру (15-51) за останню добу, 23 січня, зі скаргами на незадовільне прибирання снігу та льодяного покрову звернулося 562 киянина.

Найбільше скарг було на прибирання льодяного покрову у місцях загального користування (230 звернень) та відсутність посипальних матеріалів на дорогах, вулицях і тротуарах (223 звернення).

Найбільше скарг надійшло від жителів Соломянського (45) та Голосіївського (43) районів.