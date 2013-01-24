Прикордонники: Суд не пояснював, чому Власенка не можна випускати

Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.

Водночас у ДПСУ зазначили, що не мають інформації, з яких підстав суд ухвалив таке рішення, оскільки він на власний розсуд може надавати або не надавати прикордонній службі інформацію про підстави для заборони чи обмеження у виїзді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, С.Власенка не випустили з аеропорту “Бориспіль” до Страсбурга на сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це С.Власенко повідомив журналістів після того, як вийшов із зали офіційних делегацій аеропорту “Бориспіль”.

«Тільки що співробітник Державної прикордонної служби склав документ, який називається «Рішення про відмову перетинання митного кордону», - сказав С.Власенко.

За його словами, підставою для відмови була судова заборона. “Однак після перегляду документів прикордонник пояснити нічого не міг”, - сказав С.Власенко, додавши, що прикордонник проводив періодично консультації зі своїм керівництвом.

С.Власенко також продемонстрував документ про відмову у перетині кордону, однак в ньому не вказано жодних підстав, через які його не випускають, а єдине, що вказано - це те, що є відповідне рішення суду.