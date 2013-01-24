Янукович хоче перетягнути частину Давоського форуму в Київ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Давосі Президент України Віктор Янукович після зустрічі із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом.

"Ми плануємо найближчим часом провести в Україні саміт европейських країн і евразійських країн, який дасть нам можливість долати ті виклики, які сьогодні є перед нашими країнами", - сказав В.Янукович.

За його словами, сьогодні фахівці розроблятимуть порядок денний цього міжнародного заходу.

Як зазначив В.Янукович, реагувати на виклики, які стоять перед світовою економікою, можна лише шляхом підняття конкурентоспроможності економік країн, створення динамічного механізму реагування на ці виклики. "Саме на ці питання покликана дати відповідь наша співпраця і проведення спільного економічного форуму у місті Києві", - зауважив він.

Він подякував К.Швабу за роботу, яку Всесвітній економічний форум проводить щодо України. "Формування порядку денного - Україна майбутнього, який робиться за участю кращих фахівців світового рівня, це те, що зараз необхідно Україні", - сказав Президент.

За словами В.Януковича, спільна робота з ВЕФ може дати Україні як середньострокове планування, так і бачення майбутнього країни.

К.Шваб нагадав, що сторони заснували спільну раду з вироблення порядку денного по Україні. За його словами, ця рада нещодавно представила свої напрацювання, що, на його думку, може стати тестовою версією бачення розвитку української економіки.

"Це будуть різні можливості для Україини, які вона може використати у своєму розвитку", - наголосив К.Шваб.

Як відомо, минулорічний форум у рамках ВЕФ відбувався у Стамбулі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 р. Президент України В.Янукович виступив з ініціативою провести у Києві у 2012 році регіональний саміт Всесвітнього економічного форуму.

Про це він заявив у виступі під час проведення ланчу від імені уряду Австрії та Організації економічного співробітництва і розвитку, що відбувся у рамках заходів Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Ми зацікавлені в активному діалозі на всіх форумах і майданчиках Європи та інших регіонів світу», - зазначив В.Янукович.

Зокрема, він заявив, що українська сторона підтримує проведення регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму по Європі та Центральній Азії у Відні 8-9 червня 2011 року.

«Україна також зацікавлена у проведенні регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму у 2012 році у Києві», - додав глава держави.

За його словами, проведення такого заходу надасть потужний імпульс країнам Східної Європи з метою активізації і поглиблення співробітництва у рамках глобальної економіки.