У Держдепі США не знають, який лист Клінтон передали Тимошенко

Як повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США, про це В.Нуланд заявила на брифінгу у Вашингтоні (США) 22 січня.

"У мене немає жодної інформації про новий лист. Можливо, це той, що вона відправляла якийсь час тому", - сказала В.Нуланд.

Водночас, представник Держдепартаменту нагадала, що раніше Х.Клінтон дійсно направляла Ю.Тимошенко лист зі словами підтримки. "Адміністрація США тривалий час висловлює свою занепокоєність у зв'язку з її переслідуванням. Про це Державний секретар заявляла публічно ще рік тому на Мюнхенській конференції з безпеки, і весь час відтоді", - додала вона.

"Ми продовжуємо закликати уряд України дотримуватися верховенства закону для всіх своїх громадян, щоб звільнити Ю.Тимошенко і припинити вибіркове переслідування", - заявила В.Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня офіційний сайт Ю.Тімошенко повідомив, що посол США в Україні Джон Теффт передав лист, направлений Х.Клінтон на ім'я Ю.Тимошенко.

"Я з великою занепокоєністю стежу за Вашою ситуацією, і хочу ще раз запевнити, що Сполучені Штати виступають за Ваше негайне звільнення. Я сподіваюся, що новий рік принесе нові перспективи Вашого звільнення, і бажаю Вам одужання", - цитувався лист Х.Клінтон.

Крім того, як стверджувалося, Держсекретар США запевнила, що "Сполучені Штати залишаються відданими ідеї допомоги Україні у досягненні її мети перетворення на сучасну і заможну європейську демократію".