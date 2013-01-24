Президент Євросуду: Рішення за скаргою Тимошенко очікується незабаром

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Ця справа перебуває на розгляді, і рішення очікується незабаром, однак я не можу назвати дати”, - сказав президент Євросуду.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем’єр-міністра Сергій Власенко 4 грудня 2012 року заявив, що очікує рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Ю.Тимошенко на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування) після 15 грудня 2012 року. Однак, суд не оголосив своє рішення у справі, публічні слухання якої відбулися у Страсбурзі (Франція) 28 серпня 2012 року. Після публічних слухань суд продовжив роботу у закритому режимі.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.