Янукович пояснив, чому не залишиться на ланч Пінчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Давосі.

Глава держави зауважив, що завжди брав участь в таких ланчах, але цього року не має такої можливості, оскільки йому потрібно бути у Києві.

Водночас Президент зауважив, що українська влада буде представлена на цьому заході високопосадовцями на чолі з віце-прем’єр-міністром Юрієм Бойком.

“Я вважаю, що потрібно побажати успіху цьому заходу", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Давосі (Швейцарія) за участю політиків та урядовців відбудеться 9-та Українська ланч-конференція «Україна: Схід чи Захід – хибна дилема?».

Як повідомляє Фонд Віктора Пінчука, конференцію буде проведено з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Основними питаннями панельної дискусії стануть: «Яким буде розвиток України та її відносини із сусідніми державами, із ЄС та Митним союзом?», «Яким є бачення ключових політиків України та Широкої Європи щодо майбутнього країни?», «Які заходи будуть вжиті обраним в жовтні 2012 року парламентом і новим урядом України?».