Нардепи погнали у три шиї з робочого кабінету мера Кузнецовська

Як повідомили кореспонденту УНІАН з прес-служби обласної організації ВО «Свобода», подія сталася 23 січня під час спільного засідання групи депутатів міськради, народних депутатів України та прокурора міста.

Більшість депутатського корпусу міськради та опозиційні народні депутати України вважають, що С.Анощенко незаконно займає посаду міського голови, оскільки міськрада чотири рази висловлювала йому недовіру. Остання сесія з цього приводу відбулася 14 грудня, де за відставку мера проголосували 28 депутатів міськради з 29 присутніх на сесії (усього міськрада налічує 40 депутатів).

Представники ВО «Свободи» та їх фракції у міськраді незадоволені тим, що С.Анощенко не виконує рішення міськради, видає розпорядження лише від свого імені, уже тривалий час не проводить засідання виконкому ради, що унеможливлює діяльність міськради і її виконавчих органів.

Як повідомив УНІАН народний депутат України М.Кучерук, С.Анощенко незаконно займає цю посаду ще й тому, що немає остаточного судового рішення з цього приводу Житомирського апеляційного адміністративного суду, який має розглядати апеляційну скаргу депутатів міськради на рішення Рівненського окружного адмінсуду, який став на сторону мера.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, правоохоронці нині вивчають ситуацію, що склалася у Кузнецовську у зв’язку з судовими позовами проти мера міста та обіцяють оприлюднити власну думку щодо правомірності дій учасників конфлікту.