У ПАРЄ виникла суперечка між українськими депутатами

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від «Батьківщини», члени делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, Сергій Соболєв та Леся Оробець представили дві поправки до проекту резолюції.

Одна з них передбачає висловити занепокоєність Асамблеї спробами відновити кримінальне переслідування за наклеп, а друга - висловити занепокоєння щодо рекордної кількості порушень проти журналістів, зареєстрованих в Україні в 2012 році, зокрема, під час виборів.

Виступаючи в дебатах по доповіді депутат від Партії регіонів Володимир Пилипенко виступив проти цих поправок, зазначивши, що при підготовці таких доповідей важливо користуватися тільки перевіреною інформацією.

«Як ми можемо заявити в резолюції про рекордну цифру нападів на журналістів під час останніх виборів в Україні, якщо в доповіді спостерігачів ПАРЄ взагалі не згадується про напади на журналістів?»,- поставив питання депутат.

У свою чергу С.Соболєв висловив переконання в необхідності прийняття цих поправок, оскільки, на його думку, тиск на українські ЗМІ є досить сильним.

«Дуже важливий канал, який був закритий у двох третинах регіонів України на період виборів, тому що був опозиційним. Три канали в Харкові були закриті», - сказав депутат.

Він також зазначив, що сучасна українська влада часто вдається до допомоги податкової адміністрації для закриття неугодних ЗМІ.