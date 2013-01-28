Експерт: Претензії «Газпрому» змусять Україну звернутися до арбітражного суду

Про це агентству УНІАН сказав незалежний енергетичний експерт Михайло Гончар.

«Для «Нафтогазу» настає момент істини. Сам «Газпром» дає привід для того, щоб виконати давні погрози прем'єр-міністра Миколи Азарова звернутися до Стокгольмського арбітражу. Тепер ситуація стимулює», - сказав М.Гончар.

Водночас експерт зазначив, що в України є великі шанси на позитивне рішення суду, нагадавши про транзитний контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом» від 19 січня 2009 року, який російський газовий гігант не виконує.

«Йдеться про те, що «Газпром» зобов'язується транзитувати через територію України газ обсягом 110 млрд куб. м на рік. Цього «Газпром» не виконує», - зазначив експерт.

«У контракті не прописано принцип «транзитуй або плати», але цифра обов'язкова для «Газпрому» там стоїть. І те, що цей принцип не зафіксований у контракті, - це ще не факт, що Стокгольмський арбітраж не братиме цю цифру до уваги», - додав М.Гончар.

На тему: Експерт: «Газпром» може перекрити Україні газ в разі неоплати $7 мільярдів

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Проте позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.